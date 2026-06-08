Стадо мамонтов: ростовчане уничтожают маковые поля ради фотографий

Жительница Ростова-на-Дону Юлия Юлгушова в своем блоге yulgushova.yulia.broker показала, как люди уничтожают маковые поля. Они идут туда толпами ради красивых фотографий.

На юге России зацвели маки. Иногда эти растения покрывают целые поля. Подобные локации часто становятся популярными местами для фотографий. Люди специально делятся координатами в интернете.

Маковое поле есть и в Ростове, однако жительница города показала, что может произойти, если толпы будут посещать это место. На опубликованных кадрах видно, что повсюду люди делают фотографии. В поле множество вытоптанных дорожек. Также оператор заметила мертвого фазана.

Юлгушова сравнила ростовчан со стадом мамонтов. Она возмутилась, что никто не думает об экосистеме, всем важны только красивые фотографии. Подписчики поддержали автора, однако некоторые не увидели в этом ничего страшного и напомнили, что мак — это сорняк.

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