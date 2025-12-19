Путин о российском мессенджере MAX: конкуренция всегда нужна

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что конкуренция важна во всех сферах, в том числе и в области мессенджеров.

«Я обращаю ваше внимание, что у нас были все инструменты цифровой сферы были, кроме месенджера. И теперь можно с уверенностью сказать, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия одна из трех стран, которая им обладает. США, Китайская народная республика и теперь Россия», — заявил глава государства во время прямой линии.

По словам Путина, благодаря инфраструктуре сервиса MAX население России может получать государственные услуги.

Глава государства отметил, что «конкуренция важна и нужна, кроме того, она всегда будет».

Путин отметил, что политическое руководство стран ведущих мессенджеров накладывало разного рода ограничения, этим и были вызваны ограничения со стороны российских регуляторов.

