В Москве испытали беспилотный поезд на БКЛ без сбоев

В Москве продолжаются испытания первого в России беспилотного поезда метро на базе модели «Москва-2024». Состав тестируют на Большой кольцевой линии без пассажиров.

«За эти месяцы испытаний наш состав преодолел без пассажиров более 1000 км в беспилотном режиме. Этот состав работает на базе искусственного интеллекта и программного обеспечения, которое создана нашими экспертами, нашими научными разработчиками именно московского транспорта. Уникальность поезда в том, что за все время, пока он ходит в тестовом режиме, не было ни одного сбоя, он работает как самый точный и аккуратный машинист, имеет зону торможения в 30 см. Но сейчас он пока еще ходит с машинистом, который находится рядом. Это нужно, потому что пока законодательство находится на том уровне, что беспилотный транспорт должен работать не автономно, а в присутствии наблюдателя», — пояснила Юлия Темникова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, беспилотный транспорт тестируют и на поверхности. В столице уже запущен беспилотный трамвай.

«Мы уже выпустили беспилотный трамвай. И здесь, конечно, ситуация несколько иная, потому что если в метро мы говорим про закрытый контур, то беспилотный трамвай — это город, и здесь много разных может быть ситуаций: люди проходят, автомобили, даже животные. Но я вам хочу сказать, что наш беспилотный трамвай показывает абсолютно беспрецедентную гарантию безопасности для пассажиров. И это на самом деле очень — стабильный, очень качественный и высокий показатель», — заключила Юлия Темникова.

