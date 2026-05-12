Могли отравить: в Подмосковье у собаки начались сильные судороги после прогулки

Собака попала в ветклинику после прогулки во дворе в Красногорске

Домашняя собака попала в ветклинику с сильными судорогами после утренней прогулки во дворе ЖК в Красногорске. Хозяйка питомца считает, что животное могло отравиться во дворе, сообщает «Осторожно, Москва» .

Девушка выгуливала собаку на территории между шестым и восьмым домами, а также возле палисадника у шестого дома. После возвращения домой собаке резко стало плохо. У нее появилась рвота и сильные судороги.

«Она вся трясется, глаза закатились. Я схватила ее и побежала в соседнюю ветклинику», — рассказала владелица животного.

Питомца ввели в медикаментозный сон. Медики заявили о серьезных последствиях для нервной системы собаки.

По словам хозяйки, в чате ЖК за последнюю неделю написали уже как минимум о трех похожих случаях. Но подтверждений того, что собак отравили, не было. Также ветеринар сообщила девушке, что недавно в клинику приносили еще одного пса в таком же тяжелом состоянии.

Жительница Красногорска рассказала, что во время прогулки ее питомец был на поводке и в наморднике, потому не мог ничего подобрать с земли. Владелица собаки считает, что животное могло чем-то «надышаться». Жители ЖК теперь опасаются, что кто-то разбросал на территории двора яд. Владельцев домашних животных просят быть осторожнее во время прогулок.

