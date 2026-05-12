Регоператор АО «САХ» рассказали, как действуют при находках в мусоре

Региональный оператор АО «САХ» объяснил, как сотрудники действуют при обнаружении ценных или опасных предметов на контейнерных площадках в Новосибирске, сообщает Om1 Новосибирск .

Основной поток отходов составляют крупногабаритный мусор, старая мебель, строительные материалы, оконные рамы и двери. Иногда среди них попадаются вещи советского периода, документы и семейные архивы.

«Вещи советского периода, старые документы, семейные архивы действительно попадаются, но системно мы эту категорию не выделяем. Для нас это обычные отходы, которые требуют вывоза и утилизации».

Официальной процедуры передачи находок в музеи нет. Если сотрудник замечает предмет, который может представлять ценность — документы, ордена, иконы, — информация передается диспетчеру, затем в полицию. Такие случаи единичны. Иногда владельцы сами обращаются за поиском утраченных вещей, но вернуть их удается не всегда.

Для подозрительных предметов действует отдельная инструкция.

«Для водителей мусоровозов разработана четкая инструкция: при обнаружении подозрительного предмета запрещается его трогать, перемещать или загружать в кузов. Экипаж обязан остановить работу, огородить место находки и незамедлительно сообщить диспетчеру. Дальше включаются экстренные службы — полиция, МЧС».

Сотрудники также находят на площадках животных — чаще живых котят. Их пристраивают в семьи работников.

«Однажды зимой, в тридцатиградусный мороз нашли кролика — прямо в клетке, живого, успели спасти. А вот удава, к сожалению, обнаружили уже мертвым».

В компании напомнили, что биологические отходы запрещено выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов.

