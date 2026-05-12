Психолог Зберовский объяснил стереотипы о зумерах

Семейный психолог Андрей Зберовский заявил, что повышенное внимание к поколению Z и слухи о его «особенностях» во многом отражают извечный конфликт поколений, сообщает «Вечерняя Москва» .

Поводом для обсуждения стала публикация The Telegraph о том, что молодые мужчины из поколения Z чаще вступают в отношения с женщинами постарше. В материале утверждается, что взрослые партнерши уже реализованы, не строят иллюзий и проще выстраивают границы.

Андрей Зберовский подтвердил, что такая тенденция действительно наблюдается. По его словам, состоявшиеся женщины обладают финансовой независимостью и свободным временем, следят за внешностью и не требуют от партнера немедленных карьерных успехов.

«Они много средств вкладывают в себя, занимаются спортом и правильно питаются. А молодые девушки часто много требуют от сверстников, не понимая, что они тоже только начинают свой путь», — говорит Андрей Зберовский.

Эксперт подчеркнул, что зумеры мало отличаются от предыдущих поколений, а критика молодежи повторяется из десятилетия в десятилетие.

«Ничего нового с зумерами не происходит. Одно поколение прошло войну, другое стало свидетелями первого полета в космос, и каждое осуждает настройки в головах у молодых, каждое поколение считает себя отчасти успешнее, взрослее, мудрее. Так было всегда», — подчеркивает эксперт.

Клинический психолог Анастасия Зверева добавила, что интерес к более взрослым партнершам может быть связан с поиском эмоциональной поддержки и ориентацией на традиционные ценности.

