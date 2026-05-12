Диетолог Игнатикова назвала продукты с высоким содержанием клетчатки

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, какие продукты содержат больше всего клетчатки и почему ее важно включать в рацион.

По словам специалиста, современный человек в среднем получает 10–15 г клетчатки в сутки при норме 20–30 г. Людям с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и атеросклерозом, требуется еще больше.

«Большое употребление клетчатки влияет на аппетит, так как физическим путем будет происходить растяжение стенок желудка, в головной мозг будут поступать импульсы о том, что наступило насыщение, и таким образом человек будет меньше съедать продуктов с высокой калорийностью», — пояснила Елена Игнатикова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что достаточное количество клетчатки меняет микробиоту кишечника.

«Микробиота кишечника – это основной потребитель клетчатки, и за счет ее переработки вырабатываются различные химические вещества в нашем организме. Это в том числе витамины группы В витамин К. А также микрофлора кишечника вырабатывает гормоноподобные вещества, которые могут улучшать настроение, что положительно будет сказываться на общем самочувствии», — рассказала Игнатикова.

Наибольшее количество клетчатки содержат продукты растительного происхождения: разные виды капусты, салатная зелень, бобовые, стручковая фасоль, нут, чечевица, горох и кукуруза. При этом избыток клетчатки может вызвать вздутие и боли в животе, предупредила врач.

