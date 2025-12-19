Путин: до конца года ВС РФ покажут новые успехи на линии соприкосновения с ВСУ

В прямом эфире программы «Итоги года» российский президент Владимир Путин рассказал, как обстоят дела в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) до конца года еще продемонстрируют новые успехи в зоне соприкосновения с представителями киевского режима.

«До конца текущего года мы будем с вами свидетелями новых успехов наших вооруженных сил по всей линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

По словам главы государства, в настоящее время под Купянском в окружении российской армии находится 3,5 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины. Путин подчеркнул, что у окруженных военных «шансов практически нет».

Ранее Путин заявил, что Москва, как и прежде, готова завершить украинский конфликт мирным путем. Россия также видит сигналы о возможном диалоге со стороны Киева.

