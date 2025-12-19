Путин заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирным путем

Россия по-прежнему готова к мирному урегулированию конфликта на Украине и видит сигналы о возможном диалоге со стороны Киева, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства напомнил, что истоки конфликта берут начало в государственном перевороте на Украине в 2014 году и в срыве Минских соглашений, которые, как отмечал Путин, должны были привести к мирному решению проблемы. По его словам, в 2022 году ситуация подошла к критической черте, когда киевский режим развязал войну на юго-востоке Украины.

Президент подчеркнул, что Россия тогда предлагала украинской стороне вывести войска и дать людям возможность «спокойно жить так, как они хотят», однако эти предложения не были приняты. Путин также напомнил о переговорах в Стамбуле, по итогам которых договоренности, по его словам, сначала были согласованы, но затем отвергнуты Киевом.

«И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами», — отметил президент.

В то же время Путин заявил, что Москва фиксирует определенные сигналы, в том числе со стороны киевских властей, о готовности к диалогу. Он подчеркнул, что Россия всегда заявляла о стремлении завершить конфликт мирным путем.

«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации», — сказал Путин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.