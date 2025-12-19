Путин заявил о возвращении молодых ученых из-за рубежа и назвал главную причину

Молодые российские специалисты, которые ранее работали за границей, все чаще возвращаются в Россию, и этому, как ни парадоксально, способствуют сами западные страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

По оценке президента РФ, ключевую роль в в возращении специалистов из-за рубежа играет развитие современной научной инфраструктуры внутри страны. Крупные проекты, такие как Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), позволяют одновременно заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями, в том числе в сфере фармацевтики и новых материалов.

«Самое главное — нужно создавать лабораторную базу, потому что настоящий ученый — человек, увлеченный своей работой», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что удержание и возвращение молодых специалистов невозможно без комплексного подхода. Речь идет не только о научных возможностях, но и о качестве жизни — уровне заработной платы, обеспеченности жильем и стабильных условиях для семей.

«Многие возвращаются. Я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на родину», — сказал президент.

Он добавил, что в беседах с учеными часто звучит одна и та же причина возвращения. «Одна из главных — переживаем за наших детей. Посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможно», — пояснил Путин.

Глава государства отметил, что защита традиционных ценностей и общее изменение социального климата также влияют на решения семей вернуться в Россию. По его словам, таких примеров становится все больше, и работа по созданию условий для науки и жизни в стране будет продолжена.

