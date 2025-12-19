Путин: я заканчиваю работать все позднее и позднее
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что всегда работал допоздна, но сейчас заканчивает все позднее и позднее.
В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.
«Не буду говорить, до скольки, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что это неправильно, так как нужно вовремя ложиться спать.
