сегодня в 15:54

Путин: я заканчиваю работать все позднее и позднее

Президент РФ Владимир Путин заявил, что всегда работал допоздна, но сейчас заканчивает все позднее и позднее.

В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

«Не буду говорить, до скольки, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это неправильно, так как нужно вовремя ложиться спать.

