СМИ сообщили дату суда над обвиняемым в покушении на премьера Словакии Фицо

Обвиняемого в покушении на премьера Словакии Фицо будут судить 18 мая

Полиция Словаки предъявила обвинение подозреваемому в попытках убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и уже известна дата, когда его будут судить, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Писатель Юрай Цинтула пытался убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая. Он произвел несколько выстрелов в сторону политика и в итоге серьезно травмировал его. Очевидцы происшествия не дали злоумышленнику сбежать с места преступления, они удерживали его до приезда полиции.

После задержания Цинтулы, в Сети появилась информация, что он пытался убить Фицо из мести. Мужчина не согласен с политикой, которую ведет потерпевший.

Полиция уже предъявила обвинение задержанному. Первое судебное заседание по делу о покушении состоится 18 мая. Ему грозит срок от 25 лет до пожизненного тюремного заключения.

Роберт Фицо получил три ранения, его оперировали пять часов. Позднее премьер-министру Словакии потребовалась еще одно оперативное вмешательство. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.