Не согласен с политикой: покушавшийся на Фицо раскрыл свой мотив

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Напавший на словацкого премьера Фицо не был согласен с политикой государства

Напавший на премьера Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула отрицал политику государства, это послужило мотивом покушения, пишет Газета.ру со ссылкой на местные источники.

«Я не согласен с политикой правительства», — сказал задержанный, его показания публикует телеканал ta3.

Цинтула произвел в Фицо несколько выстрелов на улице после окончания выездного заседания кабмина страны 15 мая. Политик перенес операцию, его состояние расценивается как тяжелое.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой слова поддержки и сожаления в адрес Фицо.