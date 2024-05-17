Премьер Словакии Фицо перенес новую операцию после трех огнестрельных ранений

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Минобороны Словакии: раненый Фицо перенес новую операцию и пришел в сознание

Власти Словакии предоставили новые данные о состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо, пережившего покушение. По словам министра обороны и вице-премьера республики Роберта Калиняка, 17 мая глава правительства перенес очередную операцию, сообщает Общественная Служба Новостей .

После хирургического вмешательства Фицо пришел в себя. Его состояние оценивают как серьезное, но стабильное.

Нападение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая. Покушение, по данным следствия, совершил 71-летний писатель и сторонник оппозиции Юрай Цинтула. Власти Словакии считают, что попытка убийства Фицо была спланирована заранее.

В ходе покушения премьер-министр получил три огнестрельных ранения — пули угодили в его грудь, живот и конечность.