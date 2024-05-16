В МИД Словакии неожиданно высказались о нападении на Фицо

Глава МИД Словакии Матуш Шутай-Эшток неожиданно высказался о нападении на премьер-министра Роберта Фицо. По его словам, страна находится на пороге гражданской войны, сообщает РИА Новости .

Шутай-Эшток подчеркнул, что нападение на Фицо было совершено после президентских выборов и носило явно политические мотивы. Он призвал прекратить негативные комментарии в Сети. По словам министра, из-за этого страна стоит на пороге гражданской войны.

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — заявил Шутай-Эшток.

15 мая Фицо вышел к людям после выездного совещания правительства. В этот момент мужчина, находящийся в толпе, расстрелял премьер-министра. Нападавшего задержали на месте.

Им оказался писатель Юрай Цинтула. Он признался, что не согласен с политикой государства. Это и послужило мотивом покушения.

Доктора успешно прооперировали Фицо, который получил огнестрельные ранения в живот, грудь и конечность. При этом отмечается, что его жизнь все еще в опасности.