Седокова не дала денег на памятник баскетболисту Тимме за 2 млн рублей

Памятник за практически 2 млн рублей или 20 тыс. евро установили на могиле баскетболиста Яниса Тиммы в латвийской Риге. Экс-супруга мужчины Анна Седокова, предположительно, не поучаствовала в этом финансово и не отправила даже венок, сообщает Mash .

Тимму похоронили рядом с могилами бабушки и дедушки по материнской линии. Первый памятник деформировался.

Семье Тиммы пришлось заказывать новый. После этого на памятнике сделали гравировку.

На опубликованной записи видно, что на него нанесли надпись с именем, фамилией Тиммы и датой его гибели. Также на памятнике выгравирован баскетбольный мяч со звездами и ангельское крыло.

Утром 17 декабря 2024 года стало известно, что бывший муж певицы Анны Седоковой был найден мертвым в Москве. Тимма совершил самоубийство после развода.

В тот же день Mash писал, что в течение месяца 32-летний баскетболист шантажировал Седокову суицидом. Спортсмен сильно хотел вернуть Седокову. Накануне гибели Тимма пытался связаться с экс-супругой и поздравить ее с 42-м днем рождения. Он отправлял разные виды сообщений, но звезда не отвечала.

Райтис Тимма, отец баскетболиста, 19 декабря сказал, что ад в жизни Седоковой «начался», когда она влезла в их семью. Так он прокомментировал слова Седоковой о том, что в последние годы она «жила в аду».

25 декабря труп Тиммы привезли в Латвию. Через два дня в Риге провели прощание с баскетболистом. Траурную церемонию провели в здании крематория. На ней были родители спортсмена и его первая супруга Сана Оши.

9 января 2025 года сестра погибшего Лелде Жандецка сказала, что Седокова не выполнила обещание оплатить похороны спортсмена. 31 марта Райтис Тимма рассказал, что личные вещи его сына пропали. Среди них командные футболки и дорогие кроссовки редких моделей.

18 августа семья Тиммы поспособствовала возобновлению уголовного дела о якобы доведении до самоубийства. Седокову планируют вызвать на допрос в Латвию. Родные думают, что спортсмен мог совершить суицид не по собственному желанию. Во время первого расследования дела, как считает семья погибшего, были установлены не все обстоятельства.

2 сентября Седокова показала подарок от тайного поклонника, доставленный курьером. Ей привезли огромный букет алых роз и оставили у квартиры.