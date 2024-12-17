Mash: Янис Тимма шантажировал Анну Седокову суицидом после развода

В течение последнего месяца покойный 32-летний баскетболист Янис Тимма шантажировал экс-супругу и известную певицу Анну Седокову самоубийством. Спортсмен был сильно увлечён бывшей женой после развода и стремился ее вернуть, сообщает Mash .

Накануне Тимма весь день пытался связаться с бывшей возлюбленной, чтобы поздравить ее с 42-м днем рождения. Янис отправлял ей текстовые и голосовые сообщения, но Седокова не отвечала.

В 22:54 он решился на отчаянный шаг и публично объявил в соцсетях о своем намерении покончить с собой, однако Седокова и на это не отреагировала. В 23:30 Тимма зашел в хостел, который находился в подъезде жилого дома на Звенигородском шоссе, и записал голосовое сообщение для Анны, но ответа в очередной раз не дождался. Около 01:00 тело Тиммы нашли жильцы дома.

По словам людей из близкого окружения, баскетболист был одержим Анной и был готов на все ради экс-супруги, в том числе Янис отдалился от друзей и родственников. В последние годы он почти не общался с отцом и другими членами семьи.

Когда Тимма не смог помириться с Седоковой и избежать развода, он совсем поник и впал в депрессию. Спортсмен остался один на один со своими переживаниями. Он не раз говорил, что жизнь без жены не имеет смысла, однако многие воспринимали его слова несерьезно, считая их попытками привлечь внимание и манипуляциями.