«112»: бывший муж Анны Седоковой найден мертвым в Москве

Баскетболист и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма мог покончить жизнь самоубийством. сообщает Telegram-канал «112» .

Тело 32-летнего спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон с просьбой на экране позвонить артистке, сказано в сообщении канала.

Накануне литовец публично поздравил бывшую жену с днем рождения.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» подала на развод еще в октябре и вернулась из США в Москву. Янис остался играть за американский клуб. Он прилетал в Россию, чтобы добиться прощения супруги, утверждает «112».