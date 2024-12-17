Отец баскетболиста Яниса Тиммы не верит в смерть сына

Баскетбольный тренер Райтис Тимма заявил, что узнал о смерти своего сына Яниса из новостей, так как последние годы у них были ужасные отношения, сообщает Super.ru .

«Я еще ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю», — рассказал отец покойного спортсмена.

Он добавил, что у них с сыном в последнее время были ужасные отношения. О его смерти рано утром в новостях узнал один из друзей, но у отца остается надежда, что это может быть не Янис.

Ранее тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы нашел постоялец хостела в Москве. Спортсмен решил совершить суицид в день рождения экс-солистки группы «ВИА Гра». Пара поженилась в 2020 году, однако уже в декабре 2024 года они официально развелись.