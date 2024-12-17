Тело баскетболиста Яниса Тиммы обнаружил постоялец хостела в Москве

Баскетболист давно размышлял о том, чтобы покончить с собой. Он решил совершить суицид в день рождения экс-солистки группы «ВИА Гра». Седоковой 16 декабря исполнилось 42 года.

Спортсмена нашли между первым и вторым этажом хостела. Рядом с ним лежал телефон, на экране было написано: «Наберите Анне, спасибо тебе за все». Был также указан номер телефона певицы. На место происшествия вызвали скорую помощь.

Кровь Тиммы изучат на наличие наркотиков.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В декабре 2024 года суд официально развел пару. До расторжения отношений артистка жила с мужем в разных городах, а их отношения певица описывала как «непростые».

Баскетболист мог приехать в Москву из США, чтобы помириться с Седоковой.