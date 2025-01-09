Седокова не оплатила обещанные похороны погибшего Яниса Тимма

Сестра трагически погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, Лелде Жандецка, заявила о том, что певица Анна Седокова не выполнила своего обещания оплатить похороны спортсмена, сообщает kp.ru .

Несмотря на сделанное обещание, на 8 января 2025 года семья так и не получила обещанные средства. По словам Жандецки, Седокова в разговоре с их матерью пообещала поддержать семью финансово.

25 декабря 2024 года она даже написала Лелде с просьбой сообщить номер банковского счета. Тем не менее, средства не были перечислены до указанной даты.

Янис Тимма, которому было всего 32 года, скончался 17 декабря 2024 года, и по предварительным данным, его смерть была следствием самоубийства.

Между тем в Латвии возбудили дело по факту смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в деле, возбужденным СК Латвии.