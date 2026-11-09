Кофе вместо чая увеличивает расходы на домашние завтраки на 467–670 рублей
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Выбор натурального кофе вместо чая повышает месячную стоимость домашних завтраков примерно на 467–670 рублей. Это показали расчеты «Индекса завтрака» по региональным ценам Росстата, сообщает Life.ru.
Для сравнения исследователи взяли одинаковый набор продуктов: два яйца, молоко, сливочное масло и пшеничный хлеб. Меняли только напиток: вместо двух граммов черного байхового чая использовали десять граммов натурального кофе.
В Москве такая замена при ежедневном употреблении добавляет к расходам около 532 рублей за месяц, в Тыве — примерно 544 рубля. В Тюменской области прибавка может достигать примерно 670 рублей.
Основную стоимость завтрака формируют продукты, а не напиток. По расчетам Life.ru, значительную часть разницы между регионами создают цены на яйца, хлеб, молоко и сливочное масло.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отметил, что разница примерно в 17–18 рублей за завтрак кажется небольшой. Однако за месяц ежедневных покупок она складывается в сумму, сопоставимую с оплатой мобильной связи или подписки на онлайн-кинотеатр.
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