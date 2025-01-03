В Латвии возбудили дело по факту смерти экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы

Друг спортсмена Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в деле, возбужденным СК Латвии. Он заявил, что собирается дать показания против Седоковой.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Янис за 180 млн рублей», — пишет Telegram-канал.

Тело спортсмена обнаружили ночью 17 декабря в подъезде московской пятиэтажки, где расположен хостел, в котором Тимма снял номер перед смертью. Рядом с ним нашли телефон, на экране которого была просьба позвонить Седоковой. По предварительным данным, Тимма покончил с собой.

Ранее стало известно, что ребенку 32-летнего латвийского баскетболиста не дали попрощаться с отцом. Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла в Большом зале Рижского крематория.