Ребенку Яниса Тиммы не дали попрощаться с отцом

Церемония прощания с 32-летним баскетболистом Янисом Тиммой прошла в Большом зале Рижского крематория в Латвии. На церемонию прощания пришла его первая жена Сана Оша, но 6-летнего сына она оставила дома, сообщает сайт «7 дней» .

Около гроба были члены семьи спортсмена: мать Аусма и отец Райтис, а рядом — бывшая невестка Сана Оша. Баскетболист расстался с ней вскоре после рождения сына Кристиана, так как закрутил роман с певицей Анной Седоковой.

Шестилетнего сына Тиммы мама оставила дома, потому что решила, что ребенок получит на прощании травмирующий для психики опыт.

При этом несколько дней назад мальчик даже не знал о смерти отца. 34-летняя экс-жена спортсмена сказала, что не может подобрать слов для разговора с ребенком.

Вторая жена Тиммы на похоронах не была. Сейчас Седокова находится в больнице, куда слегла с нервным срывом после самоубийства экс-супруга.

Тело спортсмена обнаружили ночью 17 декабря в подъезде московской пятиэтажки, где расположен хостел, в котором Тимма снял номер перед смертью. Рядом с ним нашли телефон, на экране которого была просьба позвонить экс-жене, певице Анне Седоковой.