сегодня в 20:25

Два человека погибли при лобовом столкновении Kia и Hyundai в Кашире

В городском округе Кашира произошла авария с участием двух легковых автомобилей, в которой погибли люди. Происшествие случилось на 123-м километре автодороги Р-22 «Каспий», сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

По предварительным данным, водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai.

В результате ДТП находившиеся в Kia водитель и пассажир скончались на месте. Еще три человека, получившие травмы, были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.