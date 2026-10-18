Китаянке дали пожизненный срок из-за отравления 233 детей свинцом в детсаду

В китайском городе Тяньшуй в детском саду «Пэйсинь» выявили массовое отравление свинцом: в июле прошлого года повышенное содержание этого вещества нашли у 233 воспитанников и 20 работников. В пище концентрация опасного металла превысила допустимую норму в 2 тысячи раз, за что в итоге и наказали владелицу дошкольного учреждения, сообщает РЕН ТВ .

Следствие установило, что сотрудники столовой с одобрения директора приобрели в интернете декоративную краску, разводили ее и подмешивали в блюда. По данным South China Morning Post, повара таким образом украшали еду, чтобы привлечь больше детей в учреждение.

Суд приговорил владелицу детсада к пожизненному лишению свободы и конфисковал у нее около 75 тысяч долларов — свыше 6,1 миллиона рублей. Директор получила 15 лет колонии и штраф почти в 45 тысяч долларов. Еще четверо поваров отправятся за решетку на сроки от шести до восьми лет.

О состоянии 233 детей и 20 работников детского сада на момент публикации заметки неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.