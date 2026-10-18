Барический пик в Москве: Леус предупредил о повышении давления до 767 мм рт. ст.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале , какой будет погода в российских столицах в начале новой недели. Он также отметил, что 20 октября в Москве ожидается барический пик.

В первой половине недели погоду в Москве будет определять антициклон. В понедельник днем его центр окажется на границе Ленинградской и Вологодской областей, а к среде сместится в восточные районы Ивановской области, преодолев примерно 600 километров за двое суток.

В таких условиях и в Москве, и в Санкт-Петербурге ожидается сухая и спокойная погода — с небольшой облачностью и без осадков.

Однако метеопатам придется несладко: атмосферное давление заметно превысит норму. В Северной столице барометры поднимутся до 781 мм рт. ст., что на 20–22 единицы выше обычного. Такой показатель прогнозируется в понедельник и вторник, а в среду давление начнет снижаться, но все равно останется существенно — на 14–16 мм рт. ст. — выше нормы.

В Москве пик придется на вторник: ожидается 767 мм рт. ст., что на 19–21 мм рт. ст. больше нормы и чуть более чем на два мм ниже суточного рекорда этого дня. В понедельник и среду значения будут меньше лишь на 2–4 мм.

Осенний скандинавский антициклон принесет и еще одну особенность — продолжительное и довольно интенсивное выхолаживание по ночам. В Санкт-Петербурге ближайшей ночью ожидается слабый плюс — 0-2 градуса, по области местами заморозки, а в ночь на вторник высока вероятность первых в нынешнем осенне-зимнем сезоне заморозков: к утру в городе от 0 до минус 2 градусов, в области местами до минус 6 градусов. В среду заморозки также вполне вероятны.

В Москве предстоящая ночь будет сравнительно теплой — минимум плюс 4-6 градусов, по области плюс 1-6 градусов. А вот в ночь на вторник первые в сезоне заморозки возможны и в столице — от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье до минус 4 градусов. В среду они сохранятся.

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