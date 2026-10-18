Гидрометцентр: в Москве ожидается самая холодная ночь осени

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Ближайшая ночь в Москве рискует оказаться одной из самых холодных с начала осени. Такой прогноз привели в Гидрометцентре, пишет ТАСС .

Ожидается переменная облачность без осадков. В столице столбики термометров опустятся до плюс 3–5 градусов.

В Подмосковье, по данным синоптиков, температура будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что с началом новой недели на погоду будет влиять антициклон, а во вторник ожидается максимальное повышение атмосферного давления.

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