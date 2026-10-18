В Сергиевом Посаде проверили работу котельных

Все 92 котельные Сергиево-Посадского округа работают в штатном режиме. При этом обновление оборудования и изношенных теплосетей продолжается. Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий проверил работу котельной «Углич» на улице Дружбы и подготовку к запуску новой котельной на улице Пограничной, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На улице Дружбы параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам. Температуру в 65 градусов руководитель округа зафиксировал лично. Несмотря на возраст котельной, ее состояние он оценил положительно.

«Котельная, конечно, взрослая, но, тем не менее, добротная. Видно, что за этой котельной ухаживают, поэтому причин сомневаться в ее работоспособности у меня нет», — отметил Алексей Лужецкий.

Вместе с тем оборудование котельной «Углич», которая обеспечивает теплом крупный жилой массив, физически и морально устарело. Сейчас объект справляется с нагрузкой, однако нуждается в обновлении. На следующий год «Газпром теплоэнерго МО» планирует строительство в микрорайоне современного теплового узла.

На Пограничной улице новая блочно-модульная котельная уже готовится к пусконаладочным работам. После их завершения объект введут в эксплуатацию. Система работает автоматически и управляется дистанционно: параметры подачи тепла регулируются с учетом показаний датчиков и наружной температуры. Лужецкий сравнил такую технологию с «умным домом».

Строительство новых объектов — часть модернизации теплоснабжения округа. Напомним, по планам «Газпром теплоэнерго МО», в 2026 году предусмотрен ввод 15 блочно-модульных котельных. Программа реконструкции и модернизации охватывает 20 источников теплоснабжения и 25 километров тепловых сетей. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения.

Однако износ коммуникаций пока остается причиной аварийных отключений. По словам Лужецкого, повреждения оперативно устраняют профильные службы. Полностью исключить такие ситуации до обновления всей системы невозможно. При этом перекладка сетей, которую сейчас ведет компания, должна сократить число аварий уже в следующем году.

Стабильная работа котельных не всегда означает, что все батареи в квартирах сразу прогреются равномерно. Причиной холода может стать воздух во внутридомовой системе отопления. Устранить эту проблему должны управляющие компании.

Как пояснил заместитель главы округа Андрей Макаровский, специалистам УК необходимо пройти все многоквартирные дома и убедиться, что отопительные приборы работают у потребителей во всех квартирах. При необходимости следует спустить воздух и наладить циркуляцию теплоносителя. Такая работа в округе продолжается.

Если отопление в доме уже включили, а батареи в отдельных комнатах остаются холодными, жителям рекомендуют обратиться в свою управляющую компанию. Сообщить о проблеме можно и в Единую диспетчерскую службу администрации Сергиево-Посадского округа по телефону 8 (496) 545-77-55.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.