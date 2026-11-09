Скончался лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий

«Пришли печальные новости. Скончался замечательный музыкант, лидер группы „Разные люди“ Александр Чернецкий. Светлая память», — написал Сукачев.

В группе «Разных людей» в ВК сделали перепост прощальных слов с песней «Земляничные поляны». А до этого сообщали, что выступление группы на фестивале «Мы выбираем жизнь» отменяется из-за ухудшения состояния здоровья фронтмена.

Пользователи выразили слова соболезнования и поделились воспоминаниями о нем.

«Нелепость какая, глупость! '98 год мой первый концерт Чернецкого, я даже не знала до этого, что музыку на рок-концерте можно слушать в тишине и потом не орать, а аплодировать. Мы за Сашей после этого концерта всю Москву объездили. Я ему фенечку на руку повязывала. Столько с ним связано… Люблю», — написала Елена.

Александр Чернецкий родился 10 января 1966 года в Харькове. Был лидером-вокалистом рок-группы «Разные люди», автором песен, композитором, ритм-гитаристом. Сначала он жил в Харькове, затем переехал в Санкт-Петербург, где собрал новый состав группы. Выступал в России с группой и сольно, выезжал на гастроли в другие страны.

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