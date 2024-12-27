В Риге прошло прощание с баскетболистом Янисом Тиммой

Траурная церемония прошла в здании крематория. На ней присутствовали родители баскетболиста и его первая жена Сана Оши.

Отец баскетболиста Райтис Тимма рассказал, что очень любил сына. Он сказал, что к его сыну хорошо относились как в России, так и в Латвии.

Тело спортсмена обнаружили ночью 17 декабря в подъезде московской пятиэтажки, где расположен хостел, в котором Тимма снял номер перед смертью. Рядом с ним нашли телефон, на экране которого была просьба позвонить Седоковой. По предварительным данным, Тимма покончил с собой.

Ранее тело спортсмена доставили в Латвию.