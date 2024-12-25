Тело экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы доставили в Латвию
Тело баскетболиста Яниса Тиммы, экс-мужа певицы Анны Седоковой, прибыло в Латвию. Ранее спортсмен покончил с собой, сообщает РИА Новости.
Тело спортсмена доставили на родину утром 25 декабря. Об этом рассказала сестра Тиммы Лелде Жандецка в соцсетях. Она также поблагодарила всех за поддержку.
Жандецка отметила, что прощание с баскетболистом состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00.
Ранее стало известно, что экс-супруга баскетболиста Седокова оплатит похороны и транспортировку его тела в Латвию. Сами траурные мероприятия организует команда спортсмена.
Тело Тиммы обнаружили ночью 17 декабря в подъезде хостела в Москве, где спортсмен снял номер перед смертью. Рядом с ним лежал телефон с просьбой на экране позвонить певице.
По предварительным данным, Тимма покончил с собой из-за развода с Седоковой.