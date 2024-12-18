Анна Седокова оплатит похороны и транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию

Певица Анна Седокова оплатит похороны и транспортировку тела своего экс-супруга Яниса Тиммы, который покончил с собой, в Латвию, сообщает Mash .

Директор артистки рассказала, что часть денег уже находится на счетах ритуальных компаний. Дополнительные средства не нужны.

Похороны баскетболиста организует его команда, в которой спортсмен играл в последнее время. Также она займется тем, чтобы доставить родственников Тиммы в Россию. Мать спортсмена прибудет в Москву уже в воскресенье.

Ранее сестра баскетболиста отметила, что церемония прощания с ним пройдет в Риге. Друзья Тиммы сообщили, что собирают деньги на перевозку его тела домой, так как у матери спортсмена таких средств нет.

Тело Тиммы обнаружили ночью 17 декабря в подъезде хостела в центре Москвы. Рядом лежал его телефон с просьбой позвонить Седоковой.