Друзья покойного Яниса Тиммы собирают деньги на перевозку его тела в Ригу

Друзья и родственники баскетболиста Яниса Тиммы начали собирать деньги на перевозку тела и похороны в латвийской Риге. Они просят задонатить им средства в социальных сетях, чтобы достойно отправить в последний путь бывшего мужа певицы Анны Седоковой, сообщает SHOT .

Приятель Тиммы Гатис Лининыш рассказал, что мать баскетболиста уже в воскресенье прибудет в Москву. Она планирует решить организационные вопросы, связанные с транспортировкой тела сына.

При этом денег у женщины на перевозку нет. Поэтому Лининыш начал сбор в социальных сетях. Семья и друзья погибшего хотят, чтобы его похоронили на родине — в Латвии.

Труп Тиммы обнаружили ночью 17 декабря в подъезде хостела в центре Москвы. Рядом с ним лежал смартфон. На экране была просьба позвонить Анне Седоковой. Также в сообщении он благодарил бывшую супругу за все хорошее, что было между ними.

Сама артистка не выдержала трагической новости и попала в больницу с нервным срывом. Седокова также обратилась к поклонникам и рассказала, что последние годы «жила в аду». Она сообщила о намерении огородить своего маленького сына Гектора от информации о смерти Тиммы.