Анна Седокова после смерти экс-мужа Яниса Тиммы попала в больницу

Певица Анна Седокова поделилась в соцсети видеозаписью, на которой запечатлела себя в больнице. В кадре исполнительница, чей экс-супруг Янис Тимма был найден мертвым, лежит под капельницей и плачет, сообщает РИА Новости .

Певица показала на видео больничную палату. В кадре Седокова не говорит, а только плачет. Предварительно, ее доставили в больницу с нервным срывом.

Звезда ранее прокомментировала смерть спортсмена. Она рассказала, что последние годы «жила в аду». Седокова также сообщила о намерении огородить своего маленького сына Гектора от информации о смерти Тиммы.

Баскетболиста нашли мертвым в подъезде старой столичной пятиэтажки, где находится отель. Тимма перед смертью снимал там комнату. Рядом с телом спортсмена нашли телефон. На экране он оставил просьбу позвонить певице. Предварительно, Тимма совершил суицид после разрыва со звездой.

После смерти спортсмена пользователи Сети устроили Седоковой травлю. Они обвинили ее в моральном насилии над экс-супругом и причинении ему психологической травмы.

Певица и баскетболист заключили брак в 2020 году. В декабре 2024 года пара расторгла его. Общих детей у них нет.