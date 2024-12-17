«Увела из семьи, довела до самоубийства»: Седокову затравили после суицида Тиммы

Пользователи социальных сетей призвали проверить певицу Анну Седокову по статье о доведении до самоубийства из-за суицида ее экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Подписчики заподозрили звезду в моральном насилии над бывшим мужем и причинении ему психологической травмы из-за расторжения брака, сообщает Mash .

Некоторые из фолловеров утверждают, что именно Седокова увела Тимму из семьи, когда он бросил свою бывшую жену беременной в 2019 году. Сама артистка признавалась в «токсичности» их любви с Тиммой: они «раз 20» расходились, но все равно возвращались друг к другу.

«„Увела из семьи, довела до самоубийства!“, „Черная вдова“, „Довела мужика“», — такие комментарии оставляют под постом Анны Седоковой.

Другие подписчики призывают не делать Седокову объектом травли. Некоторые жалеют певицу за то, что бывший муж решил убить себя прямо в ее день рождения.

«„Боже, Анечка, закрывай комментарии и держись“, „Самый подлый поступок в день рождения“», — твердят другие комментаторы.

Сейчас Седокова отключила возможность комментировать ее публикации в соцсети.

Латвийский спортсмен и певица развелись 9 декабря. Спустя неделю, 16 декабря, Янис Тимма покончил жизнь самоубийством в Москве.