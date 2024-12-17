«Я жила в аду последние годы»: Седокова записала видео после смерти Яниса Тиммы
Певица Анна Седокова записала сторис для Instagram* и в слезах прокомментировала смерть экс-мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Она сказала, что раньше не понимала, как люди в таких ситуациях пишут видео.
Также она напомнила, что у нее маленький сын, которого она хочет обезопасить.
«Вы не представляете в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — сказала Седокова.
Тимма покончил с собой ночью во вторник в Москве. До этого спортсмен пытался дозвониться до бывшей жены и встретиться с ней, но она не шла на контакт.
У Тиммы есть еще одна бывшая супруга, она живет в Латвии и судилась с ним долгое время.
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