«Я жила в аду последние годы»: Седокова записала видео после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова записала сторис для Instagram* и в слезах прокомментировала смерть экс-мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Она сказала, что раньше не понимала, как люди в таких ситуациях пишут видео.

Также она напомнила, что у нее маленький сын, которого она хочет обезопасить.

«Вы не представляете в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — сказала Седокова.

Тимма покончил с собой ночью во вторник в Москве. До этого спортсмен пытался дозвониться до бывшей жены и встретиться с ней, но она не шла на контакт.

У Тиммы есть еще одна бывшая супруга, она живет в Латвии и судилась с ним долгое время.

*Запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.