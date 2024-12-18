Стало известно место прощания с экс-мужем Седоковой Янисом Тиммой

Церемония прощания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой в Москве, пройдет в Риге, сообщает ТАСС .

О месте церемонии сообщила сестра спортсмена Лелда Жанцецка в своем аккаунте в Facebook*. Она добавила, что более точная информация по поводу того, когда можно будет попрощаться с баскетболистом, станет известна, когда его тело прибудет на родину.

Друг Тиммы Гатис Лининьш добавил, что открыт сбор средств на транспортировку тела Тиммы домой и его захоронение. По его словам, у матери спортсмена нет средств на это.

Тело баскетболиста нашли в подъезде старой московской пятиэтажки. Там находится хостел, в котором Тимма снял номер перед смертью. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на экране которого баскетболист оставил просьбу позвонить экс-супруге Анне Седоковой.

По предварительным данным, спортсмен покончил с собой на фоне разрыва с певицей.

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