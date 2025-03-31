Отец Яниса Тиммы заявил о загадочной пропаже ценных вещей сына

Латвийский баскетбольный тренер Райтис Тимма заявил о пропаже личных вещей покойного сына Яниса. Речь идет об эксклюзивной коллекции командных футболок и дорогих кроссовок редких моделей, сообщает журнал Super.ru .

«Каждая команда — новая глава. Каждая майка — часть истории. У Яниса Тимми была уникальная коллекция», — написал отец баскетболиста в соцсети Instagram*.

Он подчеркнул, что в коллекции Яниса были уникальные командные майки и свыше 100 пар редких и дорогих кроссовок 48,5-го размера. Однако дорогая и ценная коллекция таинственно исчезла.

При этом Райтис добавил, что у него нет ответа, куда могла исчезнуть коллекция его покойного сына.

Латвийский спортсмен был найден мертвым в ночь на 17 декабря прошлого года в одном из жилых домов Москвы. Предварительно, баскетболист покончил с собой. Накануне трагического события суд официально расторг его брак с певицей Анной Седоковой.

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