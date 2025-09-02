Седокова показал подарок от тайного поклонника

Артистке доставили огромный букет алых роз и оставили его у двери квартиры. К подарку прилагалась записка. Ее содержимое Анна показала подписчикам.

«Просто потому, что у меня есть ты. Даже если тебя у меня нет», — было написано в записке.

При этом исполнительница не стала раскрывать, знает ли она имя своего поклонника, который вручил ей такой роскошный презент. Певица лишь отметила, что получила свои любимые цветы.

Ранее стало известно, что Седокову вызовут на допрос в Латвию по делу о самоубийстве ее экс-мужа Яниса Тиммы. Родители спортсмена хотят привлечь звезду по статье о доведении до самоубийства.