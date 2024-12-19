Отец Яниса Тиммы: ад начался, когда Седокова вмешалась в нашу семью

Райтис Тимма, отец погибшего баскетболиста из Латвии Яниса Тиммы, прокомментировал слова экс-супруги своего сына, известной певицы Анны Седоковой о том, что она «жила в аду», сообщает РИА Новости .

По мнению Тиммы-старшего, ад исполнительницы начался тогда, когда она влезла в их семью.

«Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — отметил мужчина.

Труп Яниса Тиммы нашли ночью 17 декабря в подъезде дома в центре Москвы, где располагался хостел. Рядом с телом обнаружили смартфон, на экране была просьба позвонить Седоковой. Через некоторое время артистка сказала, что в последние годы «жила в аду».

Ранее Седокова сообщила, что оплатит похороны и перевозку тела бывшего мужа в Латвию. Часть средств уже отправили ритуальным компаниям.