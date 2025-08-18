Седокову вызовут на допрос в Латвию по делу о самоубийстве ее экс-мужа Тиммы

Семья Яниса Тиммы инициировала возобновление уголовного дела о доведении его до самоубийства. Экс-супругу баскетболиста Анна Седокову собираются вызвать на допрос с Латвию, сообщает Mash .

Родные Тиммы не верят, что он мог совершить суицид по собственной воле. По их мнению, первое расследование дела не выявило всех обстоятельств произошедшего. Поэтому семья баскетболиста инициировала его возобновление.

Дело повторно возбудила латвийская прокуратура. Семья Тиммы добивается привлечения Седоковой по статье о доведении до самоубийства.

Певицу хотят вызвать на допрос в Ригу после проведения экспертиз. Следователи планируют узнать, причастна ли она к суициду экс-супруга. Если Седокова не приедет на допрос, то ей могут запретить въезд в ЕС.

Ранее выяснилось, что у покончившего с собой Тиммы не было психических заболеваний. Он не мог совершить суицид из-за ментальных проблем.

Янис Тимма был найден мертвым в ночь на 17 декабря прошлого года в Москве. Баскетболист покончил с собой. Незадолго до этого Седокова развелась с ним.