У умершего Яниса Тиммы не было психических заболеваний

Судмедэкспертиза установила, что покончивший с собой баскетболист Янис Тимма был психически здоров и не мог убить себя из-за ментальных проблем, сообщает Mash .

В его организме не обнаружили следов наркотиков. Специалисты пришли к выводу, что спортсмен был ментально здоров.

Как отметили эксперты, Тимма был склонен к эмоциональности, а также демонстративному поведению. Кроме того, баскетболист долго копил внутри переживания и травмы. По косвенным симптомам можно сделать выводы, что последние недели жизни у него была депрессия, которая могла подтолкнуть к суициду.

Семья умершего хочет провести еще одну посмертную психэкспертизу. Родные хотят понять, какие события довели спортсмена до депрессии.

Еще семья Тиммы планирует добиться возбуждения уголовного дела в Латвии и России — по статье о доведении до самоубийства. Они уверены, что к смерти причастна его экс-жена, певица Анна Седокова, которая не контактирует ни с кем из окружения Тиммы. Сейчас родственники также собирают документы на оспаривание брачного договора и для поиска имущества, чтобы попытаться взыскать общую недвижимость с Седоковой.