Мосавтодор отремонтировал светофоры в 11 округах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора выявили и устранили неисправности светофоров в 11 округах на региональной дорожной сети. Работы провели в городах и малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора обнаружили неисправные светофоры при обследовании региональной дорожной сети в 11 округах. Их работоспособность оперативно восстановили.

Светофоры отремонтировали в Лосино-Петровском на улице Первомайской, во Фрязине на проспекте Мира, в Красногорске на пересечении улицы Жуковского и Волоколамского шоссе, в Наро-Фоминске на улице Профсоюзной, в Орехово-Зуеве на улице Гагарина и в Дмитрове на улице Профессиональной. В Протвине городского округа Серпухов работы провели на пересечении Заводского проезда и Серпуховского шоссе.

Также светофоры восстановили в Щелкове на Пролетарском проспекте и в поселке городского типа Монино на улице Железнодорожной. В городском округе Коломна ремонт выполнили в поселке Радужный на Песковском шоссе, в городском округе Солнечногорск — в поселке городского типа Менделеево на улице Куйбышева, в Раменском округе — в деревне Осеченки на пересечении улицы Капустинской и Егорьевского шоссе.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.