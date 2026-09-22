Психолог Клеверин опроверг связь разных фамилий супругов с разводом

Семейный психолог Андрей Клеверин заявил, что разные фамилии супругов могут влиять на отношения, но не становятся решающим поводом для развода.

Андрей Клеверин усомнился в утверждении СМИ, что разные фамилии супругов на 50% повышают вероятность развода. По его словам, такая связь явно преувеличена.

«Первое, что действительно люди с разными фамилиями немножко не ассоциируют себя как единое целое, и это создает некую такую психологическую отстраненность. И здесь, возможно, еще есть такая ошибка, когда женщина отказалась взять фамилию мужа, то это может быть глубокой травмой для мужа, как будто бы она до конца его не выбрала, что-то оставила, какой-то обходной путь. И эта обида может тянуться на протяжении всех отношений, тем самым их немножко разрушая», — считает Андрей Клеверин в эфире радио Sputnik.

Психолог также отметил, что разные фамилии избавляют женщину от замены документов при разводе. Однако этот юридический фактор, как и психологическая отстраненность, он назвал малозначительным.

«Все это на самом деле выглядит достаточно малозначительным, на мой взгляд для того, чтобы серьезно повлиять на решение разводиться или нет. Поэтому я абсолютно уверен, что история о том, что вероятность на 50% повышается, это какая-то утка, которая придумана. И какой-то такой радикальной связи разводов с разными фамилиями, честно говоря, я в своей работе не замечал», — заключил семейный психолог.

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