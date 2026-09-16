Сбитая школьником на питбайке девочка в Красноярске выжила

Семилетняя девочка, попавшая под колеса мотоцикла под управлением девятиклассника в поселке Минино городского округа Красноярск, осталась жива. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

По информации силовиков, 15-летний парень взял принадлежащий отцу мотоцикл. Затем на полной скорости налетел на женщину с двумя детьми. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда травмы получила несовершеннолетняя, ее оперативно доставили в медучреждение. По факту ДТП правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

Ранее в СМИ распространилась информация, что в поселке Минино школьник на питбайке насмерть снес ребенка на нерегулируемой зебре. Сообщалось, что подросток мчался по краю дороги и не сбавил ход перед «зеброй», врезавшись в группу из трех человек.

Первоначально утверждалось, что от полученных повреждений девочка скончалась в больнице. Однако эти сведения не подтвердились. Ребенок жив и находится под наблюдением врачей.

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