Свыше 40 тыс семей Подмосковья оформили статус многодетных онлайн

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 40 тыс. заявлений на присвоение статуса многодетной семьи через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года жители Московской области подали через региональный портал госуслуг свыше 40 тыс. заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семьи.

Онлайн-услуга доступна на регпортале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Льготный статус дает право оформить бесплатный проезд, компенсацию расходов на коммунальные услуги, получить земельный участок или выплату, а также бесплатно посещать музеи, парки и выставки.

Подать заявление могут семьи в зарегистрированном браке, а также одинокие матери и отцы, воспитывающие троих и более родных или усыновленных несовершеннолетних детей. Услуга доступна и семьям с детьми до 23 лет, которые учатся очно.

На региональном портале также работает комплексная услуга «Многодетная семья». По одному заявлению можно оформить льготный статус, выплату на школьную форму, компенсацию коммунальных услуг и социальную карту жителя Московской области. Семьи с ребенком-инвалидом могут также получить выплату на питание и школьную форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.