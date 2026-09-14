Фестиваль «Аксаковская уха» в округе Пушкинский посетили 1,5 тыс гостей

Гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» прошел 12 сентября в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ в горокруге Пушкинский и собрал почти 1,5 тыс. гостей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Традиционный ежегодный гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» состоялся 12 сентября в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ в горокруге Пушкинский. Мероприятие посетили почти 1,5 тыс. человек.

В этом году для гостей сварили девять видов рыбных супов по рецептам разных кухонь и культур. Посетители съели более 800 литров ухи, а в творческих мастер-классах приняли участие почти 200 человек.

В концертную программу вошли спектакль Загорянского театра при Музее братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры, литературная встреча о записках С. Т. Аксакова об ужении рыбы и выступление балалаечника-виртуоза Дани Воронкова с программой «Балалаунж».

Гости также посетили обзорные экскурсии по парку и музею, театрализованную программу в Главном усадебном доме, детский спектакль у Детского домика и ремесленную ярмарку на Барском лугу. Подробнее о мероприятиях музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.