Студенты Раменского колледжа выступают в финале чемпионата в Великом Новгороде

Студенты Раменского колледжа Максим Овчинников и Захар Кущ с 14 по 18 сентября представляют Подмосковье в финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Финал Чемпионата высоких технологий проходит с 14 по 18 сентября в Великом Новгороде на площадке ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай». Подмосковье на соревнованиях представляют два студента Раменского колледжа.

Максим Овчинников выступит в компетенции «Производство и обслуживание бортового технического радиоэлектронного комплекса летательного аппарата». Захар Кущ поборется за победу в компетенции «Специалист по монтажу и обслуживанию гидравлических и пневматических систем на транспорте».

Главной темой финала стало развитие транспортной отрасли. Конкурсные задания посвящены решению прикладных задач с использованием перспективных технологий транспортного комплекса.

Чемпионат высоких технологий входит во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы», организованное Минпросвещения России. Соревнования проводят в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.