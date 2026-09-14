Энергетики Подмосковья подключили школу в Новоазовске ДНР к новой сети

Энергетики завершили подключение ГБОУ «Красноармейская школа Новоазовского муниципального округа» в Новоазовске к электросетям. Работы провели в конце августа в рамках восстановления электросетевого хозяйства на подшефных территориях ДНР.

Специалисты установили новую трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором и проложили три линии электропередачи общей протяженностью около 320 м. В их числе воздушная линия напряжением 10 кВ и две кабельные линии напряжением 0,4 кВ для подключения школы.

Учреждение получило 300 кВт мощности для учебных кабинетов, освещения, оборудования и повседневной работы здания. Новая инфраструктура снижает риск отключений, связанных с износом электроустановок или недостатком их мощности.

«Подключение Красноармейской школы в Новоазовске — это вклад в нормальную жизнь детей и учителей на подшефной территории. Новая инфраструктура снижает риск внезапных сбоев и создает условия, при которых дети занимаются в комфортной и безопасной среде», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что „Мособлэнерго“ и „Россети МР“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.